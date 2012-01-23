Европейская валюта на текущей неделе сохранит потенциал роста - эксперт

На мировых торгах на текущей неделе (23-27 января) европейская валюта на текущей неделе сохранит потенциал роста, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важным уровнем является 1,3025, от которого вероятна более существенная коррекция. Влияние на ее перспективы будет оказывать и динамика фондовых индексов, которые также чувствуют себя, в последнее время, очень уверенно.

На текущую неделю не запланирован выход ключевой макроэкономической статистики. Однако важным для рынка станет заседание Банка Японии по процентной ставке. В случае падения японской валюты до уровня 76-75,50, она станет достаточно привлекательной для покупок.