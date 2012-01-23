"Чекист-финансист": Хорошковский о своих планах на посту министра

Про сотрудничество с МВФ: без миллиардов МВФ можно обойтись, но нужен имидж

Украина находится в переговорном процессе о возобновлении программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявил министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВКИЙ в пятницу в своем выступлении на телеканале «Интер».

«Мы находимся в переговорном процессе о возобновлении сотрудничества (с МВФ - УНИАН)», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

По его словам, окончательная дата визита в Вашингтон для проведения переговоров еще не определена. Задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

В.ХОРОШКОВСКИЙ разделяет уверенность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в том, что Украина может обойтись собственными средствами, но сотрудничество с МВФ он считает необходимым для поддержания имиджа страны на рынке заимствований.

По поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии, министр считает на сегодня это преждевременным. Такие действия могут привести к увеличению объема неплатежей.

В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что на сегодня в этой ситуации «больше политики, чем экономики», а основным является не вопрос повышать или не повышать цены на газ, а сбалансированность Нафтогаза. Но, даже в случае, если станет вопрос о повышении тарифов, то нужно определить систему компенсации тем слоям населения, которые не смогут платить по таким тарифам.

Министр также отметил, что параметры принятого госбюджета на 2012 год согласованы с МВФ, но не исключил возможность пересмотра действующего документа в случае увеличения его доходной части и изменения цены на импортируемый российский газ. Потенциал увеличения поступлений от налогов В.ХОРОШКОВСКИЙ видит в публичности компаний и их котированию на открытых биржах, от таможенных платежей – борьба с контрабандой.

***

Хорошковский против вступления Украины в ЕЭП

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявляет, что он остается приверженцем интеграции Украины в Европейский Союз и, как и ранее, выступает против вступления в Единое экономическое пространство. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу «Интер».

В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что эта позиция стала основной причиной его отставки с поста министра экономики и европейской интеграции.

«Я тогда считал и сейчас считаю, что вступление на тех условиях, которые предлагались Украине в Единое экономическое пространство – это было... условно говоря, там были определены положения, из-за которых мы могли потерять часть своего суверенитета», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

***

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Назначение Хорошковского: комментируют депутаты, эксперты, экс-чиновники

Хорошковский о Ярошенко, коррупции и трех блоках от Януковича

Борьба с коррупцией в бюджетном финансировании – это одна из задач, которые Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил перед новоназначенным министром финансов Украины Валерием ХОРОШКОВСКИМ. Об этом сам В.ХОРОШКОВСКИЙ заявил в пятницу в интервью на телеканале «Интер».

«Задачи, которые поставил Призидент: блок первых - балансировка бюджета, прежде всего; блок второй – реформы и наличие ресурса для их финансирования, а также, Министерство финансов должно стать двигателем этих реформ. Блок третий – избавиться от коррупции, прежде всего в бюджетном финансировании», -сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.

Он позитивно охарактеризовал работу министерства под руководством Федора ЯРОШЕНКО. По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, за это время удалось восстановить нормальный режим бюджетного процесса.

Большое внимание министр финансов намерен уделять борьбе с коррупцией в бюджетном финансировании.

«Нужно убрать коррупционную составляющую... она присутствует в государственных финансах, причем в значительном размере, - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ. - Правоохранительные органы, по определению, не могут быть лидерами в борьбе с коррупцией, это задача правительства. Правоохранительные органы могут бороться с отклонениями от правил, к сожалению, то, что мы на сегодня видим, оно становится правилом, то есть, условно говоря, коррупция становится условием действия».

***

Хорошковский: я не член Партии регионов и не собираюсь им быть

Министр финансов Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ исключил возможность своего участия на предстоящих парламентских выборах в списке Партии регионов, тем более, возглавить ее список. Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в пятницу.

Отвечая на вопрос о подобной политической перспективе, В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал: «Нет, исключительно по простой причине, я не член Партии регионов и не собираюсь им быть».

Также он дал понять, что у него на сегодня отсутствуют президентские амбиции.

В.ХОРОШКОВСКИЙ также заявил, что свой пост министра финансов он не будет использовать для создания преференций в распределении бюджетных средств для повышения рейтинга правящей партии в каких-либо регионах страны. «Во всех регионах требуется государственная поддержка», - резюмировал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Хорошковский вместо Ярошенко или Я.Кабмин под віборі чищу?..