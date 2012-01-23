Около 40% налогоплательщиков заполняют отчеты не более двух часов — опрос

Около 40% налогоплательщиков отмечают, что заполняют налоговые отчеты не более двух часов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), такие показатели выявлены в ходе опроса, проведенного региональными органами налоговой службы.

По словам председателя ГНСУ Александра КЛИМЕНКО, в опросе приняли участие более 18,5 тыс. предпринимателей, бухгалтеров средних и крупных компаний, представители других категорий плательщиков.

В ходе исследования изучалась общественное мнение по поводу работы по Налоговому кодексу. Кроме того, в ходе опроса определялись факторы, которые увеличивают напряжение в предпринимательской среде. Одним из таких факторов было признано время, затрачиваемое на заполнение налоговой отчетности.

Также 21% респондентов отметили, что тратят на заполнение налоговой отчетности от 10 до 30 минут. Еще 24,2% признались, что готовят отчеты около трех часов. И только 17% сообщили, что тратят более 5 часов.

«С начала реорганизации ГНС упрощение процедур представления и заполнения отчетности, повышение скорости и качества обслуживания плательщиков были и остаются приоритетами в реформировании налоговой сферы. Сейчас мы усиленно работаем над решением этой проблемы», - сообщил А.КЛИМЕНКО.

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