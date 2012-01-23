Доллар на межбанке продолжает дешеветь

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 8,0300/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2564/0,2568, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,3900/10,3980. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,2936/1,2938 (пятница – 1,2951/1,2953).

В пятницу, 20 января, Нацбанк на рынок не выходил.