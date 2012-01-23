В Украине рост индекса производства базовых отраслей замедлился

В Украине в декабре 2011 года рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) составил 5% в годовом выражении по сравнению с 8,1% в ноябре 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

За январь-декабрь 2011 г. прирост ИПБО составил 10,1% по сравнению с 2010 годом.

По данным Нацбанка, под влиянием сужения внешнего спроса в декабре сократились объемы производства экспорто-ориентированных отраслей промышленности - металлургии на 4,7%, химической и нефтехимической промышленности на 1,1%.

Нетипично высокая температура воздуха в декабре способствовала сокращению энергопотребления, что стало причиной снижения объемов производства электроэнергии, газа и воды на 5,3%, что, в свою очередь, повлекло снижение промышленного производства в декабре на 0,5%. При этом темп прироста промпроизводства за 2011 год был на уровне 7,3%.

Прирост объемов строительных работ за 2011 год составил 11,1%, розничной торговли – 14,7%.

Основной вклад в прирост ИПБО (3,4 п.п.) внесло сельскохозяйственное производство, рост которого в декабре составил около 20%, за 2011 год — 17,5%. Благодаря высокому урожаю зерновых (56,7 млн. тонн) прирост объемов растениеводства за год составил 28,2%.

Несмотря на замедление роста ВВП в годовом измерении в IV квартале по сравнению с III кварталом (4,2% по сравнению с 6,6%), прирост ВВП за 2011 год, по расчетам НБУ, будет на уровне 5%.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.