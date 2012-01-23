Межбанк: закрытие торгов - 8,0305/8,0370 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0300/8,0350, к 12:00 цены снизились до 8,0295/8,0335. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 8,0305/8,0370 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2564/68, к 12:00 цены поднялись 0,2570/74. К закрытию цены достигли максимума 0,2588/92. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 31,0100 (-0,3400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2936/38, а к 15:00 выросли до 1,3016/18. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,3900/10,3980, к 12:00 цены ушли вниз 10,3775/10,3885. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,4340/10,4485.