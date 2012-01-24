Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0-0,1%. Прогноз по ВВП снижен

Банк Японии во вторник, 24 января, оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1%, при этом понизив прогнозы по экономике на ближайшие несколько лет, говорится в сообщении финансового регулятора.

Решение о сохранении ставки было принято девятью членами совета по денежной политике единогласно. Сохранение базовой ставки совпало с ожиданиями аналитиков.

Такой уровень ключевой базовой ставки остается неизменным с октября 2010 года.

Банк Японии также понизил экономические прогнозы на 2011 финансовый год, который завершится в марте 2012 года. Так, регулятор ожидает спада ВВП в среднем на 0,4% против прогноза, сделанного в октябре 2011 года, о росте экономики на 0,3%. При этом Банк Японии прогнозирует рост в 2012 финансовом году на 2% против предыдущего прогноза по росту на 2,2%. В 2013 финансовом году, по прогнозу банка, ВВП Японии может вырасти на 1,6% против 1,5%, которые прогнозировались ранее.

Одним из основных рисков для экономики страны Банк Японии называет долговой кризис в Европе, который может вылиться в замедление темпов экономического роста не только экономики европейского региона, но и мира в целом.

Банк Японии отмечает, что экономическая активность в Японии является вялой, по большей части, на фоне замедления роста зарубежных экономик и роста курса иены, передает РИА "Новости".