Украина и Мексика подписали Конвенцию об избежении двойного налогообложения
В Мехико 23 декабря состоялось подписание Конвенции между правительствами Украины и Мексиканских Соединенных Штатов об избежении двойного налогообложения и предотвращении уклонений от уплаты налогов на доходы и имущество.
Как сообщили УНИАН в департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, с украинской стороны документ подписал министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, а с мексиканской - министр финансов и государственного кредитования Хосе Антони МИД.
В МИД также добавили, что Конвенция подписана в рамках официального визита К.ГРИЩЕНКО в Мексику.
«Документ должен дать новый толчок дальнейшему развитию украинско-мексиканского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - говорится в сообщении.
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