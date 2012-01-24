Все конкуренты доллара перекуплены и нуждаются в коррекции - эксперт
На мировых торгах во вторник, 24 января, для европейской валюты важными уровнями поддержки являются 1,2950 и 1,2875, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.
По их мнению, движения на валютном рынке в основном будут находиться под влиянием сложившихся в настоящий момент настроений участников, но все конкуренты доллара, кроме японской иены, значительно перекуплены и нуждаются в коррекции.
Как подчеркивают аналитики, из значимой макроэкономической статистики к выходу запланирована лишь публикация данных по розничным продажам в Канаде и росту задолженности государственного сектора в Великобритании. Кроме того, Банк Японии огласит итоги своего очередного заседания.
Как сообщал УНИАН, Банк Японии во вторник, 24 января, оставил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1%.