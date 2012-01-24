Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0320/8,0350 грн./долл.
11:13, 24 января 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0320/8,0350 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2599/0,2603, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4585/10,4640.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3017/1,3019 (понедельник – 1,2936/1,2938).
В понедельник, 23 января, Нацбанк на рынок не выходил.
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