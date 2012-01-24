Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0320/8,0350 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0320/8,0350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2599/0,2603, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4585/10,4640.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3017/1,3019 (понедельник – 1,2936/1,2938).

В понедельник, 23 января, Нацбанк на рынок не выходил.