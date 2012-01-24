Украинскую делегацию на переговорах с МВФ возглавил Хорошковский

Украинская делегация отбыла в Вашингтон для проведения переговоров с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом УНИАН сообщил начальник управления коммуникаций Министерства финансов Украины Виктор КОСАРЧУК.

«На переговоры с МВФ отбыла делегация во главе с министров финансов Украины Валерием ХОРОШКОВСКИМ», - сказал В.КОСАРЧУК.

Как сообщал УНИАН, В.ХОРОШКОВСКИЙ 20 января заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

В.ХОРОШКОВСКИЙ разделяет уверенность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в том, что Украина может обойтись собственными средствами, но сотрудничество с МВФ он считает необходимым для поддержания имиджа страны на рынке заимствований.

По поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии министр считает на сегодняшний день это преждевременным. Такие действия могут привести к увеличению объема неплатежей.

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

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