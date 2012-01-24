Налоговая обещает иностранным инвесторам максимально возместить НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) заявляет о том, что в 2012 году урегулирует все вопросы по возмещению НДС иностранным инвесторам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы не отказываемся от своих обязательств. Мы максимально рассчитаемся с задолженностью перед иностранными инвесторами. Но при этом природа налогового кредита должна полностью исключать так называемый "схемный" кредит. Суммы, предоставляемые к возмещению, должны быть чистыми с точки зрения законодательства и рисков по уклонению от налогообложения», - отметил председатель ГНСУ А.КЛИМЕНКО во время встречи с компаниями, которые входят в состав Европейской Бизнес Ассоциации.

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Всего в течение прошлого года плательщикам возмещено почти 43 млрд. грн. НДС. Это вдвое превышает показатель 2010 года, тогда плательщики получили бюджетную компенсацию в 24 млрд. грн., сказал он.

«В целом 2012 год будет посвящен плодотворной работе с иностранными инвесторами. Я имею в виду не фискальное сопровождение, а уровень сервиса и готовность реагировать на проблемы плательщиков. В ответ мы рассчитываем на то, что компании с иностранным капиталом импортируют в Украину европейские тренды, лучшие образцы добросовестного ведения бизнеса и налоговой культуры», - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.

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