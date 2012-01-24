Оборонный бюджет Украины на 2012 год увеличен на 29%

Оборонный бюджет на 2012 год увеличен на 29% по сравнению с прошлогодним.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины Иван МАРКО.

Он напомнил, что государственным бюджетом Украины на 2012 год Минобороны предусмотрено 16 387,5 млн. гривен, что составляет 1,1% ВВП. Подавляющее большинство этих денег – 14 171 млн. гривен (86%) – планируется выделить по общему фонду.

Как отметил руководитель Департамента финансов, в бюджете улучшены показатели расходов на развитие вооружения и военной техники и подготовку Вооруженных сил Украины и одновременно уменьшены показатели расходов на их содержание. С целью более эффективного управления финансовым ресурсом и оптимизации бюджетных программ их количество в 2012 году уменьшено с 18 до 7.

И.МАРКО отметил, что на развитие вооружения и военной техники оборонным бюджетом 2012 года утверждено 2 343,2 млн. гривен, что вдвое больше, чем фактически потрачено в 2011 году. Значительный объем средств будет направлен на восстановление боеспособности, модернизацию и закупку вооружения и военной техники, выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ – 967 млн. гривен. Еще 284,4 млн. гривен будет выделено на обеспечение связью.

На подготовку ВСУ в 2012 году предусматривается выделить 726,4 млн. гривен, что на 188,8 млн. гривен больше, чем в прошлом году. Из них 297,1 млн. гривен – на боевую подготовку войск, 350,3 млн. гривен – на миротворческую и верификационную деятельность, международное военное сотрудничество, 74,8 млн. гривен – на подготовку военных специалистов.

Также И.МАРКО сообщил, что почти втрое, до 500 млн. гривен, увеличено финансирование строительства и приобретения жилья для военнослужащих и членов их семей.

Расходы, предусмотренные в бюджете-2012, позволят с 1 января этого года увеличить уровень денежного обеспечения военнослужащих на 160-360 гривен в зависимости от занимаемой должности за счет повышения размера премии на 30%. В 2,5 раза с начала года повышен размер вознаграждения в иностранной валюте миротворцам.

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