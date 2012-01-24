Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0310-8,0360 грн./долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0320/8,0350, к 12:00 цены снизились до 8,0310/8,0335. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих уровнях 8,0310/8,0360 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2599/0,2603, к 12:00 цены понизились 0,2598/0,2602. К закрытию цены повысились до 0,2599/0,2603. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,8910 (-0,1190).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2990/1,3060. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,4585/10,4640, к 12:00 цены ушли вниз 10,4435/10,4530. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,4415/10,4540.

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