Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило рейтинг «Укрсиббанка» (Харьков) по долгосрочным депозитам в национальной валюте на уровне Ba2 с негативным прогнозом и рейтинг Аа1 по национальной шкале.

Об этом говорится в сообщении Moody`s, переданном УНИАН.

"Сегодняшнее рейтинговое действие завершает действия Moody`s по возможному понижению депозитного рейтинга "Укрсиббанка", возбужденные 14 декабря 2011 г. после пересмотра рейтинга материнской компании "Укрсиббанка" - BNP Paribas", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодняшний день входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 октября 2011 года составляли 42,235 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 30,066 млрд. грн., обязательства - 38,606 млрд. грн., уставный капитал - 7,512 млрд. грн., собственный капитал - 3,629 млрд. грн.

Банк в январе-сентябре 2011 года получил убыток 1,395 млрд. грн.

Собственниками существенного участия в банке являются: BNP Paribas (84,99%) и Европейский банк реконструкции и развития (15%).