"Двуглавая" делегация, или Переговоры с МВФ отдали "дебютантам"...

Кадровые ротации во власти, с одной стороны, вызывают невидимые глазу тектонические сдвиги внутри самой "горы". А с другой - провоцируют вполне заметную путаницу и нестыковки, вызывающие недоумение и ехидные обывательские улыбки (уж сколько камней бросили "регионалы" в огород "помаранчевых" за безалаберность, а сами, пожалуй, и переплюнуть их могут). Перестановочки "срикошетили" даже по переговорам с МВФ - фактически полдня ушло на прояснение вопроса - кто же в конце концов возглавил украинскую делегацию и почему именно этот, а не тот или другой...

Первые шаги – увольнение «по собственному желанию» министра финансов Федора Ярошенко и назначение на эту должность главы СБУ Валерия Хорошковского можно напрямую связать с предстоящими выборами. А последнее решение косвенно связано с первым и добавляет определенную интригу и в международные взаимоотношения Украины. Сменен фактически главный переговорщик с МВФ вице-премьер Сергей Тигипко, который курировал эту сферу с самого начала прихода нынешней власти.

Причем ситуация запутанная. Премьер-министр Николай Азаров еще 20 января первым анонсировал дату переговоров с Фондом, сообщив, что диалог будет вести именно Хорошковский. Сам министр финансов вечером того же дня в эфире одного из телеканалов сказал, что окончательная дата переговоров еще не определена.

Утром 24 января начальник управления коммуникаций Министерства финансов Виктор Косарчук сообщил, что делегация во главе с В.Хорошковским отбыла в Вашингтон. Но после обеда в ведомстве уточнили, что ошибочка вышла - делегацию возглавляет первый вице-премьер-министр Андрей Клюев, а В.Хорошковский входит в ее состав. В итоге пресс-секретарь премьер-министра внес окончательную ясность - глава делегации - Андрей Клюев (для которого переговоры с МВФ, судя по всему, являются дебютом, равно как и для его напарника - новоназначенного министра финансов). По некоторым данным, решение о том, что главой делегации станет Клюев, было принято буквально накануне вечером.

Почему Хорошковскому не доверили единолично вести переговоры, а "сопроводили" его первым вице-премьером? В правительственных кругах отмечают, что таким образом нашей делегации просто решили добавить "весу". Как пояснил один из чиновников, переговоры с МВФ возобновляются после длительного перерыва, украинская сторона ожидает, что они перейдут в активную фазу, а для организации выведения переговоров на новый этап именно и понадобился глава делегации в ранге не ниже вице-премьера.

Но возможен и еще один вариант из разряда - политика бьет по экономике. Эксперты не исключают, что В.Хорошковский мог быть очень холодно принят в МВФ и не получить согласие на встречи с руководством Фонда. Причем по причине прежнего места работы. Ведь именно СБУ, которую он возглавлял, считается в мире той машиной, которая запустила репрессивные меры в отношении Юлии Тимошенко, Юрия Луценко и др. Реакция США и ЕС на ситуацию известна. Напомним также, что сейчас МВФ возглавляет экс-министр финансов Франции Кристин Лагард, которая, кстати, в свое время достаточно тепло общалась с Тимошенко-премьером. Впрочем, ради справедливости нельзя не вспомнить, что тепло начавшееся сотрудничество МВФ с правительством Тимошенко завершилось достаточно прохладно.

Между тем, Н.Азаров был настроен на положительный результат визита В.Хорошковского в Вашингтон. «Поедет новый министр финансов на эти переговоры. Так что я настроен на то, чтобы двигаться позитивно в этом направлении», - сказал премьер, анонсируя поездку главы Минфина.

Есть и другие версии. Допускают, что главе Минфина не хватило времени подготовиться к диалогу с Фондом, хотя едва ли, работая главой СБУ, Валерий Иванович совершенно не следил за переговорами с МВФ. Также допускают, что может быть какой-то скрытый «дипломатический» конфликт во власти. При этом не раз как в СМИ, так и экспертами подчеркивалось, что назначение В.Хорошковского министром финансов (что само собой подразумевает прямое отношение к переговорам с МВФ) еще в прошлом году обсуждалось с представителями международных финансовых организаций. Они признали кандидатуру подходящей.

Что же произошло? Цена вопроса – перетягивание «финансового одеяла», которым (судя по последнему назначению министра финансов) теперь укроется президентская «семья», а команда премьер-министра Николая Азарова такой «теплоты» лишилась. Видимо, премьер против. Перераспределение сфер влияния – вполне обычное явление в преддверии выборов. Просто Виктор Янукович настроен взять рычаги давления в свои руки, тем самым обеспечивая себе страховку на приближающихся электоральных «дебатах». И прецедента в этом поступке нет, «регионалам» не в первой подымать свой рейтинг, привлекая админресурс. Видимо поэтому и произошла смена главного переговорщика с Международным валютным фондом, вот только заминка состоялась из-за «неосведомленности» назначенного.

В общем - то ли Тигипко отодвинули, то ли Хорошковского - недоназначили. А Клюев в этой ситуации оказался просто компромиссной, необходимой для соблюдения всех противовесов, фигурой. Кстати, Тигипко пока никак не отреагировал на свое неучастие в переговорах, хотя именно его фамилия выглядела бы более логично.

И хотя Н.Азаров заявлял, что Украина и МВФ начнут пересмотр программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией, которые продолжают оставаться в тупиковом состоянии, делегация Украины отправилась в Вашингтон на переговоры с Фондом. То ли власть не раскрывает договоренности с Москвой, то ли денежная ситуация вынуждает. Что касается газовой темы, то на сегодняшний день Кабмин убеждает - на уступки перед Москвой идти не будет, национальные позиции сдавать не собирается. Другими словами, ГТС не перейдет в управление «Газпрома», на чем открыто настаивают в Кремле, речь, мол, может идти только о консорциуме с привлечением третьей стороны – ЕС (при этом Минэнерго объявляет тендер на определение оценщика трубы?). Все чаще в полемике упоминается обращение в международный суд. Время идет, а ситуация не разруливается. В СМИ раскручивается идея, что переговоры закончатся после президентских выборов в РФ (то есть, ГТС станет дополнительным бонусом Путина в роли главы Российской Федерации). Значит, ждать еще долго. Данное положение вещей только усугубляет и без того плачевное состояние отношений с Фондом.

В принципе, как говорилось не раз в заявлениях МВФ, экономика Украины восстанавливается. Зафиксированы исторически низкие показатели инфляции - менее 5% (пусть даже на бумаге, но факт). Общая макроэкономическая ситуация в течение последних лет достаточно позитивная. Но проблема «Нафтогаза» не снимается, как и проблема структурных реформ. Финансовое состояние НАК вызывает массу вопросов, этому способствуют внешние цены на нефть и газ, а также низкие внутренние цены на голубое топливо. Главное условие МВФ – приведение последних в соответствие рыночным реалиям. Именно поэтому в данной сфере так важны результаты переговоров с Россией.

Программа сотрудничества Украины и МВФ, одобренная в июле 2010 года, предусматривает выделение Украине кредита на почти 16 млрд. долл. Срок ее действия - 2,5 года, деньги привлекаются под ставку 3,5% годовых – самый дешевый кредит на мировом рынке. В 2010-ом Украина получила транш, а вот планируемые на 2011-ый два транша по 1,5 млрд долл. «не дошли». С 25 октября по 4 ноября п.г. миссия Фонда находилась в Украине, но положительных результатов добиться не удалось. И вот началась новая переговорная волна. Для Украины очень важно получить очередной транш кредита МВФ. И хотя резервы Нацбанка достаточно высокие, продолжение сотрудничества с Фондом будет маяком для инвесторов, что работать с Украиной можно.

Да и не только поэтому. Главе украинской делегации нужно восстановить активное сотрудничество с МВФ, так как объем выплат Украины Фонду на 2012 г. составляет 2,433 млрд XDR (специальные права заимствования, платежное средство МВФ). Погашение долга на уровне 2,234 млрд XDR, проценты - 199,11 млн. При этом ближайшую сумму Украина должна будет выплатить уже 7 февраля - 375 млн. XDR (573,2 млн. долл.). В 2013 г. - 3,656 млрд XDR (5,58 млрд долл.). Стоит отметить, что Украина является вторым после Румынии крупнейшим должником МВФ. Каждый пятый доллар суммарного долга всех стран мира перед Фондом - долг Киева.

Как отмечал Н.Азаров, в МВФ, с учетом опыта Греции, возникло понимание того, что за счет сокращения дефицита бюджета финансовые проблемы полностью не решаются, и при этом под угрозу попадает экономическое развитие и покупательная способность граждан.

Премьер в очередной раз заявил, что Украина в 2012 году может обойтись без кредита МВФ, однако хотела бы его получить, поскольку это «самые дешевые деньги». По его словам, отсутствие на протяжении почти года средств Международного валютного фонда не привели к финансовым проблемам в Украине - внешние обязательства правительство выполняет добросовестно, все социальные программы финансируются. Что, в принципе, соответствует действительности. Но, как видим, деньги нужны.

Так можно ли договориться с МВФ?

Эксперты допускают, что Украина может получить очередной транш кредита Фонда не повышая тарифы на газ для населения, но необходимо предложить убедительную альтернативу.

Экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь считает, что «вероятность получения транша кредита МВФ без повышения тарифов на газ для населения стремится к нулю. Единственный вариант при котором мы смогли бы получить эти средства и не повышать тарифы, это если правительство сможет доказать МВФ, что оно может закрыть дефицит бюджета «Нафтогаза» за счет других источников. Исходя из того, что четкого виденья относительно других источников пока нет, то, соответственно, такое развитие событий очень маловероятно».

«Чисто с экономической точки зрения получение транша кредита МВФ для Украины не критично. Но если принять во внимание другие факторы, которые в последнее время влияют на Украину, в частности, рост девальвационных ожиданий, общая глобальная нестабильность, уменьшение способности привлечения валютных потоков из-за рубежа, то наверно сейчас важность этих средств возрастает еще больше», - отмечает начальник отдела анализа финансовых рынков АБ «ИНГ Банк Украина» Александр Печерицын.

По мнению А.Жолудя, получение очередного транша кредита МВФ позволит НБУ и дальше проводить политику удержания курса национальной валюты. «Если мы стремимся удержать курс и если такая политика нужна, и нам нужно защищать курс от ослабления, то приток дополнительных средств, который мы могли бы для этого использовать, он (транш МВФ – ред.) является положительным», - говорит А.Жолудь.

Теперь осталось дождаться результатов переговоров. Сможет ли дуэт Клюева и Хорошковского доказать свою состоятельность? Если нет, то «финансовый передел» В.Януковича вполне оправдает себя, а команда Н.Азарова получит еще один «минус» в плане своей работы. И тогда дальнейшие кадровые перестановки в правительстве не стоит исключать. Но ответ на главный вопрос, зачем в целом нужны деньги МВФ, без которых, по утверждению Кабмина, обойтись можно, не получен. Неужели забота об имидже Украины? Может, опять таки выборы: голоса электората обойдутся правящей партии дорого – кто же снова поведется на пустые лозунги…

P.S.В начале двухтысячных к одному из моих знакомых приехал в Киев немецкий бизнесмен для переговоров по поводу инвестирования медицины. Его «прогуляли» по Киеву, а потом усадили за круглый стол, уговаривали помочь нуждающимся. Дело не вышло. Главный аргумент отказа во вливаниях – «в бедной стране на таких автомобилях не ездят. У вас пробки из лексусов и мерседесов».

Нана Черная (УНИАН)