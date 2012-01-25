В Японии впервые за более чем 30 лет зафиксирован дефицит торгового баланса

Япония впервые за более чем 30 лет завершила минувший год с торговым дефицитом. В 2011 году он составил 2,493 трлн иен, что эквивалентно 32 млрд. долларов, передает Би-би-си.

Правительство страны заявило, что главная причина подобных результатов – разрушительные землетрясение и цунами, которые нанесли серьезный ущерб экономике страны.

Кроме того, на торговом балансе Японии сказывается растущий курс иены, который не играет на руку японским экспортерам. Импорт товаров в Японию по итогам 2011 года вырос на 12%, в то время как экспорт снизился на 2,7%. Платежный баланс Японии остается положительным.