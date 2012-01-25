Всемирный экономический форум начал работу

В швейцарском Давосе начал работу 42-й Всемирный экономический форум. В ходе первых на форуме дебатов обсуждается будущее капитализма, передает "Лента.ру".

В 2012 году основной темой форума станет "Великая трансформация: формирование новых моделей" (The Great Transformation: Shaping New Models). Среди вопросов, которые также будут обсуждаться в ходе мероприятия, - кризис еврозоны.

С приветственной речью на открытии форума выступит канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ. В прошлом году открывал Давос Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ, который в этом году на мероприятие не приедет, - так же, как и премьер-министр Владимир ПУТИН.

В текущем году форум в Давосе пройдет с 25 по 29 января. Организаторы ожидают, что мероприятие посетит рекордное число политиков и бизнесменов - более 2600 человек. В их числе - глава Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД, президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК и новый глава Европейского Центробанка Марио ДРАГИ.

Напомним, 25-27 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит рабочий визит в Швейцарию для участия в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.