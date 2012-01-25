Президент США Барак ОБАМА , выступая с ежегодным посланием «О положении страны», осудил экономическое неравенство в стране и пообещал принять меры для восстановления экономики.

В своей речи Б.ОБАМА предложил повысить налоги для богатых американцев, доходы которых превышают миллион долларов в год, сообщает радио «Свобода».

Касаясь вопросов международной политики, Б.ОБАМА приветствовал гибель ливийского диктатора Муамара Каддафи и предупредил Президента Сирии Башара АСАДА, что дни его режима сочтены.

Американский лидер заявил, что Вашингтон и впредь будет поддерживать идеалы событий так называемой «арабской весны».

Б.ОБАМА также заявил, что США готовы любыми средствами предотвратить разработку Ираном ядерного оружия. Он отметил, что решение проблемы ядерной программы Ирана мирным путем возможно, в случае изменения Тегераном позиции в этом вопросе.

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