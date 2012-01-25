Межбанк: открытие торгов - 8,0330/8,0360 грн./долл.
11:37, 25 января 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0330/8,0360 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2621/0,2625, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4670/10,4725.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3027/1,3029 (вторник – 1,3017/1,3019).
Во вторник. 24 января, Нацбанк на рынок не выходил.
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