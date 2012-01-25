В 2050 г. Украина окажется в тройке лидеров по темпам роста экономики – исследование

В 2050 году Украина окажется в тройке лидеров по темпам роста экономики, сообщает “Газета по-українськи” (№ 11 от 25 января) со ссылкой на прогноз исследователей из британского банка "ЭйчЭсБиСи".

В то же время, говорится в исследовании, в 2050 году самую большую экономику мира будет иметь Китай. В соответствии с прогнозами, на первые позиции Китай выведут либеральные реформы, начатые в 1980-х годах. Вопрос лишь в том, когда Китай подвинет с первой ступеньки США.

Лидерами темпов роста станут Филиппины, Перу и Украина, предполагают эксперты. Потенциал Украины - в высоком образовательном уровне граждан, возможности создания благоприятного инвестиционного климата через внедрение прозрачной судебной системы, что должен компенсировать негатив от уменьшения населения страны на 9 млн., утверждают исследователи.

"Есть два пути обеспечения экономического роста, - говорится в докладной записке. – Первый - рост количества населения и доли работоспособных людей. Второй - повышение производительности труда рабочих. Большое значение для последнего имеют такие факторы, как доступ к образованию, демократичность правительства и верховенство права".

В то же время, в исследовании содержится предостережение, что высокий уровень развития экономики или темпы ее роста не означают высокого уровня жизни граждан.

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