Минюст определился с созданием Единого госреестра коррупционеров

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ поручил до 1 февраля завершить работу по программному обеспечению Единого государственного реестра лиц, которые совершили коррупционные правонарушения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, это предусмотрено положением о реестре, утвержденным А.ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Документом определен порядок, в соответствии с которым будет формироваться и будет вестись Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

Держателем реестра будет выступать Министерство юстиции. Реестр будет представлять собой электронную базу данных, которая будет содержать сведения о лицах, совершивших коррупционные правонарушения.

В реестре будет обеспечиваться единый учет соответствующих лиц и лиц, которые были привлечены к уголовной, административной или гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение. Лица будут вноситься в реестр на основании решения суда, которое вступило в законную силу, или приказа о наложении на лицо дисциплинарного взыскания за совершение коррупционного правонарушения.

Все сведения будут вноситься Минюстом и его территориальными подразделениями.

Сведения из реестра будут подпадать под действие Закона «О защите персональных данных» и будут предоставляться исключительно по запросу государственных органов, органов местного самоуправления с целью проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления. Также сведения будут предоставляться правоохранительным органам – в случае необходимости получения такой информации в рамках уголовного или административного производства.

Кроме того, информация, которая содержится в реестре, будут использоваться для анализа сфер государственной политики и должностей с самыми большими коррупционными рисками.