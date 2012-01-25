Сегодня завершается перерегистрирация «упрощенцев». Заявок - более 1 млн.

Сегодня последний день перерегистрации предпринимателей, желающих продолжать работать или перейти на работу по упрощенной системе налогообложения. Около 85% «упрощенцев» уже подали соответствующие заявления.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО.

«Мы считаем, что сегодня мы завершим этот процесс, и все, кто имел намерение и желание перейти на первую, вторую, третью категорию, перейдут и эта возможность есть»,- отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, подали заявления 1,004 млн. предпринимателей.

Как отметил А.КЛИМЕНКО, доля отказа в регистрации очень низкая – около 2%. Среди причин отказа – несоответствие деятельности предпринимателя определенной группе упрощенной системы налогообложения, налоговые долги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Госналогслужба не будет продлевать сроки для перерегистрации «упрощенцев»