Клименко заявляет о текучести кадров в налоговых органах

Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКО заявляет о том, что в налоговых органах наблюдается текучесть кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Мы сегодня говорим, есть ли увольнение людей? Действительно, есть текучесть кадров. Мы это признаем», - сказал А.КЛИМЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что все права работников налоговых органов, которые работают в режиме продленного рабочего дня, соблюдены согласно законодательству.

«Люди, которые готовы понимать и воспринимать ту задачу и мотивированное выполнение, сегодня работают здесь. Они уставшие сидят, но работают. Все это делается в рамках КЗоТ и трудового законодательства, нарушения трудового законодательства нет», - отметил А.КЛИМЕНКО.

По его словам, существуют графики дежурства налоговых инспекторов и доплаты за переработки.

«Мы стараемся дать мотивацию не только финансовую, это неправильно. Мы видим вопрос и понимаем вопрос… Мы стараемся мотивировать карьерным ростом, мы стараемся выделять достижения, выдавать ведомственные награды, поощрять людей», - резюмировал глава ГНСУ.

Напомним, график работы налоговых инспекций продлен с 1 по 25 января в связи с перерегистрацией «упрощенцев».

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