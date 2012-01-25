Клименко заявляет о текучести кадров в налоговых органах
Председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр КЛИМЕНКОзаявляет о том, что в налоговых органах наблюдается текучесть кадров.
Александр Клименко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.
«Мы сегодня говорим, есть ли увольнение людей? Действительно, есть текучесть кадров. Мы это признаем», - сказал А.КЛИМЕНКО.
В то же время он подчеркнул, что все права работников налоговых органов, которые работают в режиме продленного рабочего дня, соблюдены согласно законодательству.
«Люди, которые готовы понимать и воспринимать ту задачу и мотивированное выполнение, сегодня работают здесь. Они уставшие сидят, но работают. Все это делается в рамках КЗоТ и трудового законодательства, нарушения трудового законодательства нет», - отметил А.КЛИМЕНКО.
По его словам, существуют графики дежурства налоговых инспекторов и доплаты за переработки.
«Мы стараемся дать мотивацию не только финансовую, это неправильно. Мы видим вопрос и понимаем вопрос… Мы стараемся мотивировать карьерным ростом, мы стараемся выделять достижения, выдавать ведомственные награды, поощрять людей», - резюмировал глава ГНСУ.
Напомним, график работы налоговых инспекций продлен с 1 по 25 января в связи с перерегистрацией «упрощенцев».
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