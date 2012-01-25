Доллар на межбанке сегодня подорожал

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0330/8,0360, к 12:00 сузился спрэд 8,0330/8,0350. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0350/8,0390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2621/25, к 12:00 цены снизились 0,2616/20. К закрытию цены достигли уровня 0,2615/19. В России курс доллар-рубль продолжает падать, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,7140 (-0,1770).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3027/29, а к 15:00 упали 1,2945/47. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,4670/10,4725, к 12:00 цены ушли вниз 10,4400/10,4485. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума 10,4080/10,4190.