ГНСУ распорядилась расторгнуть договор о поставках бензина по завышенным ценам

Договор о поставках бензина по завышенным ценам ГП «Информационно-издательский центр ГНА Украины», заключенный по результатам тендера, расторгнут по поручению председателя Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александра КЛИМЕНКО.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Сейчас в налоговой службе началась реализация ведомственной программы борьбы с коррупцией. Мы также будем оперативно реагировать на сигналы общественности, людей с активной позицией, честных СМИ о возможных злоупотреблениях и неправомерных действиях наших сотрудников», - сказал глава ГНСУ.

А.КЛМЕНКО распорядился также уволить председателя тендерного комитета указанного предприятия, вынести выговор директору и назначить новый тендер, пообещав строго контролировать прозрачность процедур и соответствие цен рыночным реалиям.

В ГНСУ напомнили, что 24 января ряд изданий, ссылаясь на «Вестник государственных закупок», сообщили о том, что ГП «Информационно-издательский центр ГНА Украины» приобрел по результатам тендера 40 тыс. литров бензина А-95 по 12,2 грн./л и 20 тыс. литров бензина А-92 по 11,85 грн./л. Указанные цены выше рыночных на 10-12%, при том что один из участников тендера предлагал топливо дешевле.