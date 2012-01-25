ГНСУ инициирует сокращение сроков выдачи справок

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) инициирует сокращение сроков выдачи административных справок до пяти дней.

Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

В пресс-службе отметили, что ранее срок выдачи справок составлял от 15 дней до месяца.

По словам А.КЛИМЕНКО, в целом эта инициатива налоговиков касается 12 документов. В частности, речь идет о справке об отсутствии налоговой задолженности, декларировании валютных ценностей и зарубежной собственности резидентов Украины и т.д.

«Мы также обращаемся в другие учреждения с предложением отменить некоторые справки. Например, справку о доходах от предпринимательской деятельности, которая требуется при назначении субсидий. Или, наоборот, справку о том, что человек не является предпринимателем, - такую требуют, когда назначают пенсию», - отметил А.КЛИМЕНКО.

Для налаживания эффективного обмена информацией с другими органами власти в дальнейшем, в налоговой службе готовы открыть собственные базы данных для других ведомств.