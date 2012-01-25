В Украине задолженность по зарплате в 2011 году сократилась на 19,8%

В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2011 году сократилась на 19,8% - до 977,365 млн. грн. В декабре прошлого года задолженность уменьшилась на 11,6%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 января т.г. зафиксирован в Донецкой области – 200,279 млн. грн. (в декабре 2011 года сократилась на 15,3%, в январе-декабре 2011 года— на 14,2%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 января 2012 года составила 72,541 млн. грн. (в декабре сократилась на 1,7%, в 2011 году - на 36,6%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты в прошлом году зафиксирован в 4 областях Украины. Соответственно сокращение задолженности в 2011 году наблюдалось в 20 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе.

В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 января т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 240 тыс. грн. (в декабре 2011 года задолженность сократилась более чем в два раза, в январе-декабре 2011 года – в 10 раз), Ривненской – 2,489 млн. грн. (в декабре 2011 года сумма задолженности выросла на 8,5%, в январе-декабре 2011 года снизилась на 70%) и Волынской областях – 6,424 млн. грн. (в декабре 2011 года сократилась на 17,2%, в январе-декабре 2011 года – в два раза).

Справка УНИАН. В Украине задолженность по выплате заработной платы в 2009 году увеличилась на 23,9% и на 1 января 2010 года составила 1 млрд. 473 млн. 329 тыс. грн.

В 2010 году задолженность по зарплате в Украине сократилась на 17,3% и на 1 января 2011 года составила 1,218 млрд. грн.

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