Предприятия Украины в 2011 году увеличили объем реализованных услуг на 19%

Объем реализованных потребителям услуг предприятиями Украины в январе-декабре 2011 года составил 258 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 19% больше по сравнению с январем-декабрем 2010 года.

Об этом УНИАНсообщили в Государственной службе статистики. В среднем за отчетный период на одного человека было реализовано услуг на сумму 5,643 тыс. грн.

В декабре 2011 года объем услуг, реализованных потребителям предприятиями сферы услуг, составлял 26,2 млрд. грн., что на 22,7% больше (в сопоставимых ценах) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

В структуре объема реализованных услуг почти половину (46,6%) составляли услуги транспорта, почты и связи, почти треть (35,9%) – услуги по проведению операций с недвижимым имуществом, аренды, инжиниринга и предоставление услуг предпринимателям.

Объемы услуг, реализованных предприятиями Киева, Одесской и Днепропетровской областей, составил больше половины (53,2%) общего объема реализованных услуг.

В частности, в декабре 2011 года предприятия сферы торговли, ремонта автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования реализовали услуг на сумму 216,1 млн. грн. (включая НДС), что более чем в 1,5 раза больше по сравнению с декабрем 2010 года (в январе-декабре 2011 года – 1,954 млрд. грн., что на 44,8% больше, чем в январе-декабре 2010 года).

Гостиницы и рестораны Украины в декабре 2011 г. реализовали услуг на сумму 261,7 млн. грн., что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - на 4,433 млрд. грн., что на 17,9% больше).

В декабре прошлого года предприятия сферы транспорта и связи реализовали услуг на сумму 13,855 млрд. грн. - на 24,7% больше, чем в декабре 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - на 149,146 млрд. грн., что на 22% больше, чем в январе-декабре 2010 г.).

Предприятия, проводящие операции с недвижимым имуществом, арендой, инжинирингом и предоставляющие услуги предпринимателям, реализовали услуг на сумму 9,385 млрд. грн. - на 43,6% больше, чем в декабре прошлого года (в январе-декабре 2011 года - 79,014 млрд. грн., на 39,4% больше).

В сфере образования в декабре прошлого года было предоставлено услуг на сумму 292,9 млн. грн., что на 9,2% больше по сравнению с декабрем 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - 2,867 млрд. грн., на 5,4% больше); в сфере охраны здоровья и предоставления социальной помощи – на сумму 566,2 млн. грн., что на 20,7% больше, чем в декабре 2010 года (в январе-декабре 2011 года - 6,693 млрд. грн., на 9,3% больше); в сфере коммунальных и индивидуальных услуг, а также в сфере культуры и спорта – на сумму 1,579 млрд. грн., что в 1,5 раза больше по сравнению с декабрем 2010 г. (в январе-декабре 2011 года - на 13,862 млрд. грн., что на 34,6% больше, чем в январе-декабре 2010 г.).

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в 2010 году объем услуг, реализованных предприятиями сферы услуг в Украине, составлял 203,2 млрд. грн., что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в 2009 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Розничный товарооборот украинских предприятий в 2011 году вырос на 13,7%