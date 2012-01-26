Пара EUR/USD может возобновить восходящий тренд последних недель - эксперт

Решение Комитета по открытым рынкам ФРС США поддерживать текущую исключительно низкую учетную ставку до конца 2014 года может оказать существенное продолжительное давление на позиции американской валюты, пара EUR/USD получает дополнительные предпосылки возобновить восходящий тренд последних недель, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их прогнозу, ближайшим уровнем сопротивления для пары может стать отметка 1,3200. Британский фунт в таком случае может вяло тянуться ей вслед.

Австралийский и новозеландский доллары, поддерживаемые текущими высокими учетными ставками, намереваются протестировать сопротивления 1,0750 и 0,8255, соответственно. Одновременно, потенциал для укрепления иены все же будет ограничен жесткой позицией Банка Японии, готового в любой момент выходить на рынок с интервенциями, чтобы не допустить дополнительного усиления своей валюты. Пара USD/JPY выглядит очень привлекательной для покупок в области 76,65-76,25, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.