Доллар на межбанке снова дорожает

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись повышением котировок – 8,0340/8,0390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2642/0,2646, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5405/10,5490.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3124/1,3126 (среда — 1,3027/1,3029).

В среду Нацбанк на рынок не выходил.