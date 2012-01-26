Доллар на межбанке снова дорожает
11:20, 26 января 2012Финансы
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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США снова открылись повышением котировок – 8,0340/8,0390 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2642/0,2646, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,5405/10,5490.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3124/1,3126 (среда — 1,3027/1,3029).
В среду Нацбанк на рынок не выходил.
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