Оборот электронных денег в Украине к 2014 году достигнет 15 млрд. грн. - ГНСУ

Оборот электронных денег в Украине к 2014 году достигнет 15 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сегодня, 26 января, журналистам озвучил первый заместитель председателя Госналогслужбы-начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ.

«По прогнозам, такой стремительный рост (оборота электронных денег — УНИАН) будет сохраняться. И в 2014 году объем электронных денег на рынке составит 15 млрд. грн.», - сказал он.

В то же время, по словам А.ГОЛОВАЧА, объем электронных денег в 2011 году составил 2,5 млрд. грн. «Это в два раза больше, чем в 2009 году и в 10 раз больше, чем в 2007 году», - отметил он.

А.ГОЛОВАЧ отметил необходимость контроля за платежами посредством электронных денег в связи с ростом их объемов. «Мы видим, что оборот средств при помощи интернет-ресурсов существенно растет, но поступления от субъектов, которые осуществляют эту деятельность, фактически нет», - сказал он.

Также налоговик сообщил о том, что на сегодня уже созданы соответствующие подразделения в налоговой милиции для контроля над оборотом электронных денег. «...Осуществляется отбор специалистов, которые будут противостоять киберпреступности, связанной с неуплатой налогов», - сказал он.

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