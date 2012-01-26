Налоговая милиция в 2011 году увеличила поступления в бюджет на 29%

При участии налоговой милиции по итогам 2011 года в бюджет Украины направлено 266,4 млрд. грн. налогов, что на 29%, или на 60 млрд. грн., больше, чем за 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время оперативного заседания сообщил первыйзаместитель председателя Государственной налоговой службы - начальник налоговой милиции Андрей ГОЛОВАЧ.

Поступления от НДС обеспечены в сумме 76,2 млрд. грн., что на 42% больше, чем в 2010 году. В бюджет дополнительно поступило 53,6 млрд. грн.

Сумма возмещенных убытков по завершенным уголовным делам составила 488,3 млн. грн., что в два раза больше, чем в 2010 году.

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