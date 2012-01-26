Финансисты: украинская гривня является одной из самых недооцененных валют мира

Финансисты считают, что украинская гривня является одной из самых недооцененных валют мира, хотя и не исключают ее незначительной девальвации после выборов.

Такое мнение они высказали в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Мировой финансовый рынок».

В частности, в опросе, переданном УНИАН, экс-заместитель главы НБУ, президент Международного института бизнеса Александр САВЧЕНКО высказал мнение, что Национальный банк Украины в 2012 году будет продолжать политику сдерживания колебания курса национальной валюты относительно доллара.

«На эти нужды НБУ потратит до пяти–шести млрд. долл. золотовалютных запасов. Этой суммы будет достаточно, чтобы удерживать гривню приблизительно на таком уровне, как сейчас. Полагаю, что к концу года курс может быть 8,2–8,3 грн. за доллар», - считает эксперт.

При этом он отметил, что в том случае, если после парламентских выборов НБУ прекратит поддерживать гривню, максимальная девальвация может достигнуть 8,4-8,5 грн. за доллар. «Это максимальный показатель, который вытекает из платежного баланса», - полагает А.САВЧЕНКО.

Финансист также высказал мнение, что гривня является одной из самых недооцененных валют мира.

«При правильной монетарной и правильной фискальной политике гривня должна была укрепиться. Подчеркиваю – при правильной политике. А вот этот потенциал недооценки в реальности свидетельствует об уровне компетентности, а в нашем случае – некомпетентности – государственных финансовых институтов. То есть, если финансовые институты очень компетентны, то валюта переоценена. Если они не компетентны – то валюта недооценена, как в нашем случае», - сказал А.САВЧЕНКО.

При этом генеральный директор Брокерского дома «Открытие» Александр СТАРОДУБЦЕВ отметил, что сценарий резкого обвала курса гривни маловероятен. Он также назвал основные факторы, влияющие на объем золотовалютных резервов, а, следовательно, и на стабильность валюты в этом году: «Ситуация на товарных рынках, в частности в Европе и на Ближнем Востоке, которая может привести к снижению объемов отечественного экспорта; рост цен на энергоресурсы, в основном цена российского газа для отечественных потребителей; динамика притока инвестиций на фоне проблем на мировых рынках капитала; сотрудничество с МВФ и получение Украиной очередных траншей; настроения на отечественном рынке, связанные с будущим украинской экономики; девальвационные ожидания и как результат динамика спроса на валюту со стороны населения».

При этом А.СТАРОДУБЦЕВ допускает возможную девальвацию гривни после парламентских выборов осенью 2012 года.

«До проведения выборов НБУ будет занимать жесткую позицию относительно курса гривни. В случае неудовлетворительного урожая, ухудшения позиций отечественных экспортеров на мировых товарных рынках, дальнейшего «схлопывания» долговых рынков и рынков инвестиционного капитала, отсутствия новых траншей от МВФ - после проведения выборов возможно проседание курса гривни до уровня 9,5–10 грн./долл. США», - отметил он. Тем не менее, эксперт считает маловероятным сценарий резкого обвала курса гривни. «Так как это не выгодно, в том числе и провластным финансово-промышленным группам, которые имеют долговые обязательства, номинированные в иностранной валюте», - сказал он.

Говоря о ситуации на международных валютных рынках, А.СТАРОДУБЦЕВ отметил, что в основном она будет зависеть от политической воли мировых лидеров, а также от экономической ситуации в мире.

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