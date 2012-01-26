Индекс реальной заработной платы в Украине вырос на 8,7%

Индекс реальной заработной платы в Украине в 2011 г. по сравнению с предыдущим годом вырос на 8,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В соответствии с данными ведомства, индекс реальной заработной платы в декабре 2011 г. по сравнению с ноябрем вырос на 11,5%, а по сравнению с декабрем 2010 г. - на 11%.

По данным Госстата, наибольший рост реальной зарплаты в декабре 2011 г. по сравнению с декабрем предыдущего года наблюдался в Луганской (на 20,9%), Киевской (на 17,5%) и Черкасской областях (на 16%), наименьший - в Херсонской (на 13,1%), Тернопольской областях (на 1,2%) и Севастополе (2,9%).

Самая высокая средняя зарплата для штатных работников в декабре 2011 г. была зафиксирована в Киеве и составила 4 819 грн., самая низкая - в Тернопольской области (2 132 грн.).\

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