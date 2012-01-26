Межбанк: закрытие торгов - 8,0350/8,0390 грн./долл.

Сегодня на украинском на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0340/8,0390, к 12:00 сузился спрэд 8,0360/8,0380. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях - 8,0350/8,0390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2642/46, а к 12:00 цены поднялись 0,2653/57. К закрытию цены откатились 0,2652/56. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2850 (-0,4290).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3090/1,3170. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5405/10,5490, к 12:00 цены ушли вверх 10,5790/10,5875. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH снизились 10,5565/10,5680.