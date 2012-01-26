С МВФ не договорились. Продолжат через 2-3 недели

Украина продолжает переговоры с Международным валютным фондом для того, чтобы избежать необходимости повышать тарифы на газ для получения очередного транша кредита.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, комментируя переговоры украинской делегации с руководством МВФ в Вашингтоне.

С.ТИГИПКО сообщил, что также участвовал в переговорах вместе с первым вице-премьер-министром Украины Андреем КЛЮЕВЫМ и министром финансов Валерием ХОРОШКОВСКИМ.

«Мы провели переговоры с главой миссии МВФ, прошла встреча с руководством Фонда. Каких-то окончательных решений нет, но продолжатся встречи руководства страны, которые состоятся в ближайшие дни», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер сообщил, что, согласно договоренности, переговоры будут продолжены через 2-3 недели.

С.ТИГИПКО также отметил, что основной вопрос в переговорах – требование МВФ повысить тарифы на газ для населения.

«Я не буду скрывать – нам сегодня осталось по нашему меморандуму МВФ решить практически один вопрос – повышение тарифов. Я могу четко сказать, что в том формате, который был заложен до этого, повышение тарифов не произойдет в Украине», - сказал С.ТИГИПКО.

Он отметил, что в ходе переговоров Украина и МВФ обсуждают предложения украинской стороны по компенсации расходов бюджета, которые могут быть понесены дополнительно без повышения тарифов. «У нас много предложений за счет чего это сделать. У нас есть свое видение той реформы, которую мы должны сделать для того, чтобы, в конце концов, и подойти к повышению тарифов», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день повышение тарифов нецелесообразно. «Не с этого надо начинать. Я считаю, что это как раз, и это точка зрения Минсоцполитики, завершающий этап. У нас еще нет того, что должно быть, - я говорю о том, что если говорить о повышении тарифов то у нас должны быть серьезные кредитные линии, в первую очередь для людей, населения, чтобы они могли заменить окна, заменить двери, чтобы экономить и заниматься энергосбережением», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что когда поднимались тарифы на газ в Европе, то опережающими темпами проводились мероприятия по энергосбережению.

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