Азаров лично провел переговоры с главой МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и директор-распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД сегодня провели встречу в Цюрихе (Швейцария) для обсуждения экономической ситуации в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, были рассмотрены ключевые вопросы осуществления экономических реформ и мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивого экономического развития Украины. Стороны договорились о продолжении активного диалога команд экспертов Украины и МВФ в ближайшее время.

Напомним, украинскую делегацию, которая 24 января отбыла в Вашингтон, на переговорах с МВФ возглавил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили в управлении коммуникаций Министерства финансов Украины (утром того же дня Минфин сообщил, что украинскую делегацию на переговорах возглавил новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН). Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Как отметил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, комментируя переговоры украинской делегации с руководством МВФ в Вашингтоне, «мы провели переговоры с главой миссии МВФ, прошла встреча с руководством Фонда. Каких-то окончательных решений нет, но продолжатся встречи руководства страны, которые состоятся в ближайшие дни».

Вице-премьер сообщил, что, согласно договоренности, переговоры будут продолжены через 2-3 недели.

С.ТИГИПКО также подчеркнул, что основной вопрос в переговорах – требование МВФ повысить тарифы на газ для населения.

«Я не буду скрывать – нам сегодня осталось по нашему меморандуму МВФ решить практически один вопрос – повышение тарифов. Я могу четко сказать, что в том формате, который был заложен до этого, повышение тарифов не произойдет в Украине», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, в ходе переговоров Украина и МВФ обсуждают предложения украинской стороны по компенсации расходов бюджета, которые могут быть понесены дополнительно без повышения тарифов. «У нас много предложений за счет чего это сделать. У нас есть свое видение той реформы, которую мы должны сделать для того, чтобы, в конце концов, и подойти к повышению тарифов», - сказал С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день повышение тарифов нецелесообразно. «Не с этого надо начинать. Я считаю, что это как раз, и это точка зрения Минсоцполитики, завершающий этап. У нас еще нет того, что должно быть, - я говорю о том, что если говорить о повышении тарифов то у нас должны быть серьезные кредитные линии, в первую очередь для людей, населения, чтобы они могли заменить окна, заменить двери, чтобы экономить и заниматься энергосбережением», - сказал С.ТИГИПКО.

С.ТИГИПКО отметил, что когда поднимались тарифы на газ в Европе, то опережающими темпами проводились мероприятия по энергосбережению.

Подробнее читайте в статье "Двуглавая" делегация, или Переговоры с МВФ отдали "дебютантам"...