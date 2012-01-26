Дефицит ПФ в 2011 г. составил около 19,5 млрд. грн. вместо ожидаемых 17,8
Дефицит Пенсионного фонда по итогам 2011 года составил около 19,5 млрд. грн., что приблизительно на 1,7 млрд. грн. больше ожидаемого показателя в 17,8 млрд. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
«В 2011 году мы планировали 17,8 млрд. грн. Получили 19 приблизительно с половиной миллиардов гривен», - сказал С.ТИГИПКО. При этом он отметил, что в эту сумму дефицита не входит 6,1 млрд. грн. выплат, произведенных по решению судов. «Это то (19,5 млрд. грн. – УНИАН), что мы получили по социальной пенсионной части. Я не отношу сюда решения судов. Потому что решения судов - это проблема не бюджета пенсионного фонда, это проблема государства. Так что эти 6,1 млрд. я сюда не отношу», - сказал С.ТИГИПКО.
Он также сообщил, что в 2012 году дефицит Пенсионного фонда планируется в размере 9,5 млрд. грн.
При этом он отметил, что в случае принятия ряда законодательных изменений, в частности, введения налога на роскошь, и урегулирования работы с оффшорными зонами размер дефицита ПФ может быть сокращен почти на 2,8 млрд. грн.
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