Предприниматели заявляют о росте налогового давления с введением закона об «упрощенцах»

Малые предприниматели заявляют об увеличении налогового давления и поля для коррупции с введением в действие закона об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил координатор общественного движения «Вільний простір» Александр СУПРУНЮК.

Так, по его словам, если раньше предприниматели платили 200 грн. единого налога, то на сегодня эта сумма увеличена. К этому надо добавить уплату единого взноса - около 360 грн. на сегодняшний день.

«Теперь получается, что кроме того, что увеличивается финансовое давление, так еще увеличивается бюрократическое давление (с ведением журналов доходов - УНИАН).

Кроме того штрафы, которые ввели, - это драконовские штрафы. Если человек сделает небольшую ошибку, штраф по некоторым позициям до 17 тыс. грн...», - сказал он.

Относительно третьей и четвертой групп «упрощенцев», то для них введена ставка 5% налога или же 3%, если предприниматели по данным группам являются плательщиками НДС. То есть, это также является дополнительным налогообложением, считает А.СУПРУНЮК.

По словам заместителя председателя профсоюза предпринимателей «Ника» (г. Запорожье) Владимира КОЛЯКИ, у предпринимателей на сегодняшний день существуют проблемы с ведением журнала учета доходов, поскольку они не всегда имеют доступ к первичным документам на товар. «Очень большая проблема по первичным документам, особенно у промышленной группы, у тех, кто занимается вещами, потому что мы уже слышали, что творится на таможне и документы по растаможке… большинство идет через тень и не выдаются. Естественно, на крупных оптовых рынках наши предприниматели не имеют возможности получить первичные документы», - сказал В.КОЛЯКА.

По его мнению, таким образом увеличивается поле для коррупции.