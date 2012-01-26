Азаров лично провел переговоры с главой МВФ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и директор-распорядитель МВФ Кристин ЛАГАРД сегодня провели встречу в Цюрихе (Швейцария) для обсуждения экономической ситуации в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, были рассмотрены ключевые вопросы осуществления экономических реформ и мероприятия, необходимые для обеспечения устойчивого экономического развития Украины. Стороны договорились о продолжении активного диалога команд экспертов Украины и МВФ в ближайшее время.

Напомним, украинскую делегацию, которая 24 января отбыла в Вашингтон, на переговорах с МВФ возглавил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, сообщили в управлении коммуникаций Министерства финансов Украины (утром того же дня Минфин сообщил, что украинскую делегацию на переговорах возглавил новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН).

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.

Подробнее читайте в статье "Двуглавая" делегация, или Переговоры с МВФ отдали "дебютантам"...

Переговоры с МВФ: Украина «заблудилась» в трех буквах