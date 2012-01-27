Стоимость Олимпийских игр в Лондоне уже в пять раз превышает заявленную сумму

Стоимость Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году в пять раз превышает сумму, заявленную в 2005 году, когда Лондон выиграл право на проведение игр. Об этом говорится в расследовании Sky News.

Как утверждает Sky News, непосредственные расходы на Олимпиаду составляют £12 миллиардов, притом что заявленная стоимость игр при подаче заявки на проведение спортивного мероприятия составляла всего £2,37 миллиарда.

Публичный сектор финансирования, который пойдет на обеспечение безопасности, еще в 2007 году возрос на £9,3 миллиарда. Однако, как отмечает Sky News, с тех пор расходы на безопасность выросли еще на £2,4 миллиарда. В эту сумму, помимо прочего, вошли дополнительные расходы на антидопинговые проверки, церемонию зажжения олимпийского огня, а также выплаты бастующим рабочим подземки.

Однако в £12 миллиардах неучтенными остались расходы на антитеррористические меры (которые, предположительно, обойдутся в £1,1 миллиарда) и переброску полиции в Лондон из других частей Великобритании. Еще £4,4 миллиарда планируется потратить на работу спецслужб. Кроме того, в 6,5 миллиарда обойдутся изменения в работе транспортных систем города.

Таким образом, финальная стоимость Олимпиады со всеми издержками достигает £24 миллиардов, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Sky News.