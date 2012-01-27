Торги по доллару на межбанке открылись котировками 8,0350/8,0390 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0350/8,0390 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2643/47, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5280/10,5350. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,3110/12 (четверг — 1,3124/26).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.