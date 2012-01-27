НБУ снизил требования по размеру регулятивного капитала для получения валютной лицензии

Национальный банк Украины (НБУ) решил снизить со 180 млн. грн. до 120 млн. грн. требования к размеру регулятивного капитала при получении банками генеральной валютной лицензии.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка №464 от 22 декабря 2011 года (регистрация в Минюсте 10 января 2012 года), которое обнародовано в системе «Лига: Закон». Документом вносятся изменения в Положение о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций, которые вступят в силу со дня официальной публикации.

«Банкам будет выдаваться генеральная лицензия при условии, что размер их регулятивного капитала не меньше, чем установленный нормативными правовыми актами Нацбанка минимальный размер регулятивного капитала», - говорится в объяснении регулятора к принятому документу.

Нацбанк также предусмотрел право отказать банку в выдаче генеральной лицензии в случае получения от Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД и Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ отрицательного заключения о том, что генеральная лицензия может быть использована для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма или реализации других преступных целей.

Также исключено положение, которым устанавливались специальные требования к банкам для получения ими права на осуществление операций по размещению, привлечении, торговли иностранной валютой и банковскими металлами на международных рынках.