По итогам перерегистрации предпринимателей «упрощенку» выбрали 1,1 млн. человек

По итогам кампании по перерегистрации предпринимателей упрощенную модель налогообложения выбрали 1,089 млн. человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), об этом сообщил председатель ведомства Александр КЛИМЕНКО в ходе коллегии налоговой службы.

По его словам, по сравнению с прошлым годом, количество физических лиц-предпринимателей немного увеличилось. В частности, в 2011 году в Украине насчитывалось около 1 млн. представителей малого бизнеса.

В последний день подачи заявлений на применение упрощенной системы налогообложения налоговые инспекции посетили 50 тыс. налогоплательщиков.

«25 января мы следили за ситуацией как в режиме онлайн-мониторинга, так и осуществляли выездной контроль, общались с предпринимателями. Анализ этого массива информации позволяет нам уверенно говорить, что процесс перерегистрации «упрощенцев» завершен успешно», - сказал глава ГНСУ.

В частности, почти 60% предпринимателей (643,6 тыс.) при регистрации по новым правилам выбрали вторую категорию, которая предусматривает ведение малого бизнеса с объемом дохода до 1 млн. грн. в год и позволяет нанимать до 10 работников.

Первая группа насчитывает 256 тыс. «упрощенцев». Эти предприниматели будут заниматься розничной продажей товаров на рынках и бытовым обслуживанием населения, и зарабатывать на этом до 150 тыс. грн. ежегодно.

Более 189 тыс. плательщиков налогов, которые будут иметь объем дохода не более 3 млн. грн. и предоставлять до 20 рабочих мест, будут работать по третьей группе.

На общей системе налогообложения будут осуществлять свою деятельность 1,3 млн. физических лиц-предпринимателей (в том числе и некоторые из тех, кто раньше пользовался упрощенной системой налогообложения).

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