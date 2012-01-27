Инфляция в Украине в январе составит приблизительно 0,3% - Азаров
14:20, 27 января 2012Финансы
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В Украине инфляция по итогам января составит приблизительно 0,3%.
Как передает корреспондент УНИАН, такой прогноз сделал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время своего выступления с открытой лекцией для студентов Национального педагогического университета им. Драгоманова.
«Заканчивается январь, инфляция будет примерно 0,3%», - сказал он.
Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем составила 0,2%, против декабря 2010 года – 4,6%.Инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%.
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