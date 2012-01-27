Курсовой стабильности доллара и евро в этом году не будет - эксперт

Председатель правления ВТБ Банка Вадим ПУШКАРЕВ прогнозирует, что курсовой стабильности доллара и евро, в отличие от гривни, в этом году не будет.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Мировой финансовый рынок», результаты которого были переданы в УНИАН.

«Курсовой стабильности в этом году не будет. По основной корзине валют, во всяком случае, по евро и доллару», - отметил В.ПУШКАРЕВ.

По его словам, это связано такими мировыми тенденциями как ожидание развития событий в Персидском заливе, связанных с Ираном, а так же с тем, что происходит сегодня в Евросоюзе.

Эксперт отметил, что можно прогнозировать укрепление китайского юаня. «Что касается китайского юаня, на мой взгляд, он будет иметь тенденцию к укреплению, - но в той степени, в которой это будет необходимо и выгодно китайскому правительству. Наличие сильной валюты - это не всегда хорошо для экономики, иногда девальвирующая зона денежной единицы для экономики более выгодна, чем валюта, имеющая большую стоимость», - отметил он.

Говоря о гривне, эксперт высказал стабильные курсовые ожидания, несмотря на то, что будет очень острое желание в преддверии выборов в Украине попытаться «покачать гривню». «Но, я думаю, что сегодня Национальный банк достаточно жестко дал понять, кто на валютном рынке хозяин. И здесь у меня нет ожиданий серьезных подвижек гривни в сторону девальвации - во всяком случае, на глубину трех кварталов», - сказал В.ПУШКАРЕВ.

Также, по мнению эксперта, не стоит беспокоиться из-за продолжающейся скупки валюты населением Украины. «Параллельно со скупкой идет и продажа, нельзя сказать, что это односторонний процесс. Кто-то покупает, кто-то продает, кто-то завозит, кто-то вывозит - это очень подвижная среда. Нет ничего страшного, это нормальная ситуация, это валютный рынок, это жизнь. Никаких резких потрясений я не вижу. Точно так, как необходимости дополнительного введения каких-то ограничительных мер. Во всяком случае, я не чувствую чтобы национальный банк в нынешних условиях что-то экстравагантное готовил», - сказал он.

Относительно того, что в рейтинге Биг-Мака, опубликованном журналом The Economist, украинская валюта оказалась одной из самых недооцененных, ее реальный курс должен быть в районе 4 грн. за доллар, В.ПУШКАРЕВ отметил, что иногда внешние факторы специально создаются таким образом, чтобы государство имело сильную валюту, и в результате было в проигрыше. В качестве примера он привел ситуацию, в которой постоянно находится евро и доллар. Когда евро слишком крепкий, это нехорошо для экономики Евросоюза. Потому что в этом случае с удовольствием покупаются товары производства США и Китая. Как только евро дешевеет - сразу увеличивается покупательный спрос на товары, произведенные в Европе. Когда начинают на этих факторах играть - это высший пилотаж. Когда таким образом нужно держать страну либо страны в очень сложном положении, искусственно обеспечивая им стабильность их денежной единицы и высокую курсовую стоимость, занижая возможности реализации промышленного потенциала страны. «Поэтому, я не вижу ничего плохого в том, что доллар стоит 8 гривен. На мой взгляд, если бы он стоил еще немножко подешевле, для экономики это не было бы плохо», - считает эксперт.

Относительно возможного запрета на критику действий НБУ в СМИ, а также комментирования курса валют, В.ПУШКАРЕВ отметил: «У нас абсолютно все разбираются в курсовой политике и в политике. Знаете, наверное, у нас нация такая. Почему-то у нас качественных экспертов в области сантехники гораздо меньше, чем в банковском деле, в финансовом мире. Почему никто так не оценивает состояние в сельском хозяйстве, в здравоохранении? Там не интересно и там надо отвечать за свои прогнозы. А любой человек, который не всегда имеет даже экономический диплом в кармане, называет себя экспертом, выдавая при этом совершенно безумные прогнозы. Я не думаю, что Национальный банк будет готовить какую-то инициативу по этому поводу, но к пророчествам на финансовом рынке нужно относиться очень внимательно. У нас население - это люди, которые прошли через несколько кризисов, несколько внезапных девальваций гривни. Поэтому непрофессионалам надо бы попридержать языки», - полагает финансист.