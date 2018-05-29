НБУ "испугался": зарубежные активы проверят на иммунитет к "воспалению хитрости"

Кризис заставил многих провести переоценку как материальных ценностей, так и таких "умозрительный" как надежность и гарантия. Перечень материальных благ, которые сейчас не стоят и половины докризисной цены, продолжает увеличиваться, бизнес и вложения, считавшиеся нерушимым капиталом, пали первыми. Кризисные явления заставили и Национальный банк Украины удостовериться в том, что его зарубежные активы не могут стать платой за невыполненные вовремя чужие обязательства. Но это только одна сторона медали действий НБУ. Есть и другая…

Начнем рассмотрение вопроса с экономической точки зрения. Кризис продемонстрировал, что в борьбе за деньги моральные ценности, элементарные правила делового этикета отходят на задний план. В украинских реалиях особенно ярко это было проиллюстрировано отношениями кредиторов и заемщиков. На что только не шли одни, чтобы забрать, а другие - чтобы не отдать!

Не единожды случалось, когда фирмы, акционерами которых являются организации с мировым именем, «классически» выводили активы из-под залога, дабы уберечь имущество от посягательств банка-кредитора. Последние, ссылаясь на постановление НБУ, не выполняли требование закона и не отдавали вкладчикам их сбережения. То есть, кризис внедрил в жизнь новое «финансовое» поведение в противовес общепринятой морали.

Видимо, взвесив отмеченные риски, Нацбанк решил себя подстраховать - провести юридическую экспертизу законодательства Германии, Франции, Голландии, Швейцарии, Австрии, Австралии и Канады на предмет возможного принудительного списания своих активов. В конце декабря 2011 года был определен победитель объявленного регулятором тендера на предоставление такой услуги. Проверка будет проведена за 110 дней, цена вопроса - 1,490 млн. грн.

Согласно тендерной документации, исполнитель работ должен дать ответ на следующие вопросы: «существует ли в вышеупомянутых странах правовая защита (гарантии) размещенных Национальным банком Украины как центральным банком государства Украина иностранных активов, входящих в состав золотовалютного резерва, а именно: наличие иммунитета от мер по аресту, взысканию или иного вида принудительного списания; блокировка или изъятие активов Национального банка Украины по искам (претензиям, другим требованиям) кредиторов Украины (третьих лиц), кредиторов (третьих лиц) этих банковских учреждений, других кредиторов (третьих лиц) в качестве обеспечения иска или в процессе исполнения судебного или арбитражного решения».

Ответ должен быть предоставлен с соответствующими подтверждающими выписками из текстов международных соглашений, кодексов, законов и других нормативно-правовых актов, на основании которых осуществлялся анализ. Должна быть также изучена судебная практика принудительного списания отдельно по остаткам на корреспондентских счетах, по срочным депозитам, относительно ценных бумаг, находящихся на хранении в этих банках. НБУ еще хочет узнать тонкости этого процесса в зависимости от того, где размещены активы - в центральных (государственных) или коммерческих банках, в депозитариях (хранитель), либо в других финансовых учреждениях отмеченных стран.

«Цель этого мониторинга, учитывая кризис, - дополнительно изучить законодательство указанных стран, проанализировать, где мы можем в любой момент держать без рисков деньги», - пояснила заместитель председателя НБУ Вера Рычаковская. По ее словам, есть ряд юрисдикций, в которых государственные средства имеют риск быть списанными даже за невыполнение обязательств частных компаний.

Регулятор ранее уже проводил подобный аудит, но, учитывая быстротечность современных процессов, назрела необходимость его обновить.

Член правления Нацбанка, директор юридического департамента Виктор Новиков назвал действия регулятора общепринятыми. По его словам, украинские министерства, в том числе и Министерство финансов, также изучают данный вопрос.

И на это есть основания, пусть даже косвенные, но фактические. К примеру, в рамках хозяйственного спора на основании принятого в 2002 году решения Арбитражного суда Стокгольма о признании иска кипрской компании TMR к ФГИУ, в 2003 и 2004 годах в Канаде и Бельгии были арестованы 2 украинских транспортных самолета «Руслан» транспортного подразделения АНТК им Антонова - авиакомпании «Авиалинии Антонова». Арестованный в Канаде «Руслан» после 19-месячного ареста в январе 2005 года вернулся в Украину, из Брюсселя второй АН вернулся в Киев через 16 месяцев после мирового соглашения сторон.

Или, еще один случай 2004 года. Тогда суд Молдовы вынес определение, в соответствии с которым был наложен арест и предъявлено взыскание на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах одного из частных украинских коммерческих банков, в счет погашения задолженности украинской государственной энергетической компании перед оффшорной фирмой.

Экс-глава Совета Национального банка Анатолий Гальчинский отмечает, что даже в сложные времена, когда грозил дефолт по обязательствам правительства Украины, не было опасений на предмет возможного принудительного списания золотовалютных резервов НБУ, размещенных за рубежом.

«Чисто гипотетически можно об этом говорить. Практики такой нет. Это не проблема Украины, а проблема всей международной системы. Если будет прецедент в отношении Украины, то это может разрушить всю систему хранения валютных резервов других государств, и даже стран, которые имеют крупнейшие золотовалютные запасы. Хотя, в наш век все возможно», - подчеркнул А.Гальчинский.

Как объяснил юрист ЮФ «Астерс» Ярослав Петров, в международной юридической практике существует понятие «суверенный иммунитет», который защищает от подобных посягательств на государственные активы, размещенные за рубежом. Но при этом необходимо доказать, что эти активы не используются с коммерческой целью. На примере с арестом самолета в Канаде, который там находился с целью выполнения коммерческого заказа, то, если бы это, предположим, был самолет Президента Украины, то он был бы защищен от всякого рода претензий, так как на него распространялся бы суверенный иммунитет.

Вероятно, Нацбанк как раз и старается выяснить, подпадают ли его резервы под суверенный иммунитет. С одной стороны - государственные деньги, так как НБУ является госучреждением, с другой - резервы размещаются под хотя и невысокие, по украинским меркам, но проценты. В этом случае налицо коммерческий интерес.

Как пояснил юрист еще одной юрфирмы, пожелавший остаться неназванным, в Европе действуют два международных документа, регулирующие данный вопрос: Европейская конвенция о государственном иммунитете и аналогическая Конвенция на уровне Организации Объединенных Наций. Ни одна из них не является обязательной в отношении Украины, так как наша страна их не ратифицировала. Соответственно, общепринятые европейские нормы в чистом виде напрямую не могут быть применены к Украине. В отдельных юрисдикциях работают дополнительно, кроме отмеченных конвенций, местные локальные акты. Они, в принципе, распространяются на Украину. Но в каждой юрисдикции акты прописаны по-разному.

«Вопрос сложный и сугубо индивидуальный. Более того, перед размещением каждого вида активов по каждой юрисдикции необходимо у местных специалистов получить разъяснения по поводу того, будет ли данный шаг оценен как размещение суверенных активов государства и подпадает ли он под определенный механизм защиты», - резюмировал юрист.

На 1 января 2012 года из 31,795 млрд. долл. золотовалютных резервов Нацбанка 30,391 млрд. долл. - резервы в иностранной валюте (в т.ч. 18,675 - ценные бумаги, 11,716 млрд. долл. - валюта и депозиты). Золото в номинальном выражении составляет 1,385 млрд. долл. Как обеспечить их сохранность и оградить от всякого рода посягательств извне? Доверяй, но проверяй - гласит народная мудрость. Благо, что законодательство в западных странах изменяется не столь часто и кардинально, как это бывает в Украине. Хотя, под действием кризиса возможны всякого рода отклонения от общепринятых этичных норм. Мониторить эти отклонения, конечно, нужно, тем не мене, на сегодня главная задача Нацбанка - замедлить темпы "таяния" резервов. Но это уже другая история…

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)

От редакции. Когда материал уже был подготовлен, в информпространстве появился еще один косвенный повод обеспокоиться судьбой украинских финансов, находящихся вне родных границ. «Реформы» украинской власти, особенно в правовой, в частности, конституционной сфере, вызвали резкую резолюцию ПАСЕ - Парламентская Ассамблея Совета Европы заявила, что не исключает применения санкций против Украины за невыполнение своих требований. Причины ультиматума четко изложены в резолюции, принятой 26 января т.г. на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Что собой подразумевают санкции? Не исключено, что и блокирование счетов. Также могут ограничить передвижение представителей украинских верхов цивилизованными странами. ЕС уже не раз применял подобные санкции, особенно в отношении бенефициаров диктаторских режимов. Дорастет ли (или точнее сказать - опустится ли?) украинская власть до получения звания "диктатура", посмотрим. Тенденция пока неутешительная, и вполне естественен вопрос – не пострадают ли народные деньги в политической кутерьме?