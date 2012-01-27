Средняя зарплата в декабре увеличилась на 12% - до 3054 грн. Данные Госстата

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в декабре 2011 года по сравнению с ноябрем повысилась на 12%, или на 327 грн., и на 1 января 2012 года составила 3,054 тыс. грн. В то же время по сравнению с декабрем 2010 года средняя зарплата выросла на 16,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 января т.г. наблюдался в Киеве – 4,819 тыс. грн. (в декабре 2011 года средняя зарплата выросла на 15,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 15,5%), а также в Донецкой области – 3,439 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 7,4%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 16,4%), Луганской — 3,346 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 18,1%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 27,2%) и Киевской области – 3,245 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 13,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — рост на 22,6%).

Самый низкий уровень средней зарплаты отмечен в Тернопольской области – 2,132 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 6,6%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 4,4%), Черниговской – 2,211 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 8%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 13,3%) и Херсонской области – 2,274 тыс. грн. (в декабре 2011 года - рост на 10,8%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 10,4%).

В целом рост уровня средней заработной платы в декабре 2011 года наблюдался во всех областях, а также в Киеве, Севастополе и АР Крым.

В частности, на 1 января т.г. средняя зарплата в АР Крым составила 2,678 тыс. грн. (в декабре 2011 года — рост на 12,7%, по сравнению с декабрем 2010 года — на 16,9%), в Винницкой области – 2,396 тыс. грн. (+8,7%; +16,2%), Волынской — 2,292 тыс. грн. (+10,4%; +14,9%), Днепропетровской — 3,064 тыс. грн. (+7,5%; +15,4%), Житомирской – 2,399 тыс. грн. (+12,4%; +12,4%), Закарпатской – 2,494 тыс. грн. (+17,6%; +10,2%), Запорожской – 2,954 тыс. грн. (+10%; +15,6%), Ивано-Франковской – 2,461 тыс. грн. (+9,8%; +11%), Кировоградской – 2,414 тыс. грн. (+8,4%; +17,1%), Львовской – 2,533 тыс. грн. (+10,1%; +12,5%), Николаевской – 2,848 тыс. грн. (+13,7%; +13,4%), Одесской – 2,822 тыс. грн. (+14%; +16,8%), Полтавской – 2,911 тыс. грн. (+14,8%; +13,8%), Ривненской – 2,693 тыс. грн. (+19,3%; +14,2%), Сумской – 2,474 тыс. грн. (+9,7%; +15,5%), Харьковской – 2,798 тыс. грн. (+11,7%; +16,7%), Хмельницкой – 2,39 тыс. грн. (+10,2%; +10,7%), Черкасской – 2,479 тыс. грн. (+10,6%; +20,1%), Черновицкой области – 2,32 тыс. грн. (+12,1%; +11,2%), в Севастополе — 2,974 тыс. грн. (+15,8%; +9,7%).

По данным Госстата, размер фонда оплаты труда в январе-декабре 2011 года составил 342,575 млрд. грн., что на 15,3% больше, чем в январе-декабре 2010 года.

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