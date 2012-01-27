Налоговики в 2011 году перечислили в общий фонд госбюджета 185 млрд. грн.

Налоговики по итогам 2011 года перечислили в общий фонд государственного бюджета 185 млрд. грн., план Министерства финансов по налоговым поступлениям перевыполнен на 2,7%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

"План по сбору платежей перевыполнен на 4,8 млрд. грн. Никакого давления при этом на бизнес не применялось: 96% поступлений уплачены добровольно», - отметил председатель ГНСУ Александр КЛИМЕНКО.

В сводный бюджет в 2011 году налоговики перечислили 266,4 млрд. грн., что в 1,3 раза больше, чем за 2010 год. В государственный бюджет поступило 192,1 млрд. грн., в местные бюджеты - 74,3 млрд. грн.

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